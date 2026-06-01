Франция и союзники перехватили подсанкционный нефтяной танкер Tagor на пути из рф - Макрон
УНН
ВМС Франции при поддержке Британии перехватили в Атлантике нефтяной танкер Tagor, вышедший из рф. Судно нарушало санкции и финансировало войну.
Франция и ее союзники перехватили подсанкционный нефтяной танкер на пути из рф в Атлантическом океане в минувшие выходные, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в X, пишет УНН.
Вчера утром французские ВМС зашли на борт еще одного нефтяного танкера, находящегося под международными санкциями: "Tagor", который отплыл из россии. Наша решимость непоколебима и абсолютна
По его словам, эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, "и в строгом соответствии с морским правом".
"Неприемлемо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую россия ведет против Украины уже более четырех лет", - подчеркнул Макрон.
Он указал, что "эти суда, пренебрегающие даже самыми элементарными правилами морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех".
