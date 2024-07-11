Киев • УНН
Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования дальностью более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах из-за войны России в Украине.
Франция, Германия, Италия, Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, пишет Reuters, передает УНН.
Министры обороны стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне в четверг.
Сообщается, что начата инициатива по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, которая, по их словам, возник в результате войны России в Украине.
В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО11 июля 2024, 09:32 • 85993 просмотра