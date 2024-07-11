Франция, Германия, Италия, Польша договорились о совместной разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, пишет Reuters, передает УНН.

Министры обороны стран подписали соответствующее письмо о намерениях в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне в четверг.

Сообщается, что начата инициатива по разработке крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 километров, чтобы заполнить пробел в европейских арсеналах, которая, по их словам, возник в результате войны России в Украине.

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО