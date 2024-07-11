Киев • УНН
Майкл Карпентер, высокопоставленный американский чиновник, предположил, что для союзников по НАТО было бы целесообразнее предоставить Украине системы противовоздушной обороны для сбивания ракет над ее собственной территорией.
Старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, говоря об идее сбивать над Украиной ракеты, летящие в сторону территории НАТО, куда входит Польша, заявил, что не считает, с операционной точки зрения, что сбивание российских ракет над Украиной является лучшим подходом, пишет УНН со ссылкой на RMF24.
Детали
С операционной точки зрения, не считаю, что сбивание российских ракет над Украиной является лучшим подходом, заявил Карпентер в среду во время брифинга для польских СМИ.
"С операционной точки зрения, я считаю, что союзникам по НАТО было бы целесообразнее предоставить Украине системы ПВО, чтобы она могла сбивать эти ракеты над своей территорией", - указал Карпентер.
Вот почему объявление президента Байдена о передаче пяти стратегических систем противовоздушной обороны является таким большим делом, добавил он.
"Укрепляем наше ПВО" - министр обороны об обещании Patriot и SAMP-T на саммите НАТО10 июля 2024, 06:10 • 21552 просмотра
На вопрос, исключает ли он этот вариант, он повторил, что "не знает, самый ли это эффективный подход в операционном плане".
Как заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире RMF FM, идея о том, что страны НАТО могут сбивать над Украиной российские ракеты, которые также угрожают их территории, возникла на рубеже 2023-2024 годов. Концепция родилась в Бюро национальной безопасности страны, получила положительное заключение президента и обсуждалась с премьер-министром, указывает издание.
"Это решение может быть реализовано только в координации и сотрудничестве с союзниками, поэтому оно должно стать предметом обсуждения на саммите НАТО", - сказал Сивера корреспонденту RMF FM в США.
"Идея заключается в том, чтобы минимизировать риски падения как противоракет, так и самих ракет на территорию Республики Польша или Североатлантического альянса, чтобы предотвратить вторжение и повторение сценария Пшеводова", - утверждал он. Он добавил, что украинская сторона не против проведения таких операций в своем воздушном пространстве.
В Госдепе США прокомментировали обсуждаемую Украиной и Польшей идею по сбиванию российских ракет9 июля 2024, 11:39 • 49993 просмотра