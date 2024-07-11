Старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, говоря об идее сбивать над Украиной ракеты, летящие в сторону территории НАТО, куда входит Польша, заявил, что не считает, с операционной точки зрения, что сбивание российских ракет над Украиной является лучшим подходом, пишет УНН со ссылкой на RMF24.

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С операционной точки зрения, не считаю, что сбивание российских ракет над Украиной является лучшим подходом, заявил Карпентер в среду во время брифинга для польских СМИ.

"С операционной точки зрения, я считаю, что союзникам по НАТО было бы целесообразнее предоставить Украине системы ПВО, чтобы она могла сбивать эти ракеты над своей территорией", - указал Карпентер.

Вот почему объявление президента Байдена о передаче пяти стратегических систем противовоздушной обороны является таким большим делом, добавил он.

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На вопрос, исключает ли он этот вариант, он повторил, что "не знает, самый ли это эффективный подход в операционном плане".

Как заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире RMF FM, идея о том, что страны НАТО могут сбивать над Украиной российские ракеты, которые также угрожают их территории, возникла на рубеже 2023-2024 годов. Концепция родилась в Бюро национальной безопасности страны, получила положительное заключение президента и обсуждалась с премьер-министром, указывает издание.

"Это решение может быть реализовано только в координации и сотрудничестве с союзниками, поэтому оно должно стать предметом обсуждения на саммите НАТО", - сказал Сивера корреспонденту RMF FM в США.

"Идея заключается в том, чтобы минимизировать риски падения как противоракет, так и самих ракет на территорию Республики Польша или Североатлантического альянса, чтобы предотвратить вторжение и повторение сценария Пшеводова", - утверждал он. Он добавил, что украинская сторона не против проведения таких операций в своем воздушном пространстве.

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