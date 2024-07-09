В Государственном департаменте США допустили, что вопрос потенциальной возможности сбития в украинском воздушном пространстве российских ракет, которые летят в направлении Польши, могли бы обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 8 июля, пишет УНН.

Так спикер Госдепа по просьбе прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, что он хочет иметь возможность сбивать российские ракеты, которые движутся в направлении Польши, и делать это над украинским воздушным пространством, но добавил, что ему нужно согласие от НАТО или от какого-то другого международного органа.

Когда речь идет о политике США или политике НАТО, у меня нет никаких изменений, о которых я могу объявить сегодня, но, очевидно, каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, у них есть возможность сделать это и обсудить это с другими главами государств. На этой неделе они проведут саммит, и я уверен, что это то, что можно обсудить, если он захочет это сделать - сказал Миллер, отвечая, как, по его мнению, является ли это идеей, которую стоит обсудить.

Туск об идее сбивать ракеты в небе Украины: нуждаемся для этого в сотрудничестве в рамках НАТО