Киев • УНН
Представитель Госдепа заявил, что члены НАТО могут выдвинуть политические предложения на предстоящем саммите, в ответ на то, что премьер-министр Польши хочет сбивать российские ракеты над Украиной с согласия НАТО.
В Государственном департаменте США допустили, что вопрос потенциальной возможности сбития в украинском воздушном пространстве российских ракет, которые летят в направлении Польши, могли бы обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 8 июля, пишет УНН.
Так спикер Госдепа по просьбе прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, что он хочет иметь возможность сбивать российские ракеты, которые движутся в направлении Польши, и делать это над украинским воздушным пространством, но добавил, что ему нужно согласие от НАТО или от какого-то другого международного органа.
Когда речь идет о политике США или политике НАТО, у меня нет никаких изменений, о которых я могу объявить сегодня, но, очевидно, каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, у них есть возможность сделать это и обсудить это с другими главами государств. На этой неделе они проведут саммит, и я уверен, что это то, что можно обсудить, если он захочет это сделать
Туск об идее сбивать ракеты в небе Украины: нуждаемся для этого в сотрудничестве в рамках НАТО8 июля 2024, 13:42 • 28194 просмотра