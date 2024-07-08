В Польше будут разговаривать с союзниками в НАТО для того, чтобы обсудить возможность организации сбивания российских ракет в воздушном пространстве Украины, которые направляются в направлении Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции, и добавил, что Варшава нуждается для этого в сотрудничестве в рамках Альянса, передает корреспондент УНН.

"Мы ... разговариваем об идее, которая, в конце концов, родилась в Польше о реагировании НАТО на ракетные атаки, если речь идет о ракетах, снарядах, которые направляются в направлении Польши, а еще находятся на территории Украины, с такой мыслью, чтобы пробовать их сбить, не дожидаясь, когда они влетят на территорию НАТО, а еще над украинской землей", - сказал Туск.

Он заявил, что это кажется абсолютно логичным.

"Мы нуждаемся для этого однозначного сотрудничества в рамках НАТО, потому что этого рода акции все-таки требуют общей натовской ответственности. И это в интересах Польши, и в интересах Украины, чтобы все, что касается нашей общей безопасности, наших совместных действий, имело начало международной солидарности, в частности натовской. Мы на это открыты, логика показывает, что это было бы гораздо эффективнее", - заявил Туск.

Он считает, что это не легкое решение.

"Поэтому в документе мы записали желание, потребность такого разговора, включим в этот разговор союзников из государств НАТО...Я буду разговаривать и президент Дуда будет разговаривать с нашими союзниками в таком позитивном духе, чтобы серьезно совместно с нами призадумались как этого рода действия организовать", - рассказал Туск.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что в соглашении по безопасности с Польшей предусмотрено положение о разработке механизма по сбиванию в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши.