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«Франция заполнит 100% своих стратегических запасов газа до 1 ноября, поскольку европейские страны готовятся к сокращению поставок энергии из россии», – говорится в сообщении.



Детали



Кроме того, Брюссель призывает страны-члены Европейского Союза сокращать потребление газа, опасаясь, что россия полностью перекроет ответные поставки на санкции. В прошлом месяце страны Европейского Союза одобрили ослабленный чрезвычайный план по сдерживанию спроса после достижения компромиссных соглашений по ограничению сокращений для некоторых стран.

Дополнение

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставку российского газа. По его словам, Франция не зависит от россии. Франция готовится к сокращению поставок российского газа.

Французское правительство готовится к полному прекращению поставок российского газа, которое оно рассматривает как наиболее вероятный сценарий, заявил 10 июля министр финансов Франции Бруно Ле Мер.