Франція до 1 листопада заповнить сховища газу на 100%

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«Франція заповнить 100% своїх стратегічних запасів газу до 1 листопада, оскільки європейські країни готуються до скорочення поставок енергії з росії», - ідеться в повідомленні.



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Крім того, Брюссель закликає країни-члени Європейського Союзу скорочувати споживання газу, побоюючись, що росія повністю перекриє поставки у відповідь на санкції. Минулого місяця країни Європейського Союзу схвалили послаблений надзвичайний план для стримування попиту після досягнення компромісних угод щодо обмеження скорочень для деяких країн.

Доповнення

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на постачання російського газу. За його словами, Франція не залежить від росії. Франція готується до скорочення поставок російського газу.

Французький уряд готується до повного припинення постачання російського газу, яке він розглядає як найбільш ймовірний сценарій, заявив 10 липня міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.