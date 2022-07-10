Франція готується до повного припинення постачання російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Французький уряд готується до повного припинення постачання російського газу, яке він розглядає як найбільш ймовірний сценарій, заявив у неділю міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Зазначається, що оскільки близько 17% постачання газу в країну здійснюється з росії, Франція менш залежна від російського газу, ніж деякі її європейські сусіди, але уряд готує плани на випадок непередбачених обставин.
Відключення газу зараз особливо проблематично, оскільки атомна енергетика Франції буде важко справлятися з цією проблемою. Багато реакторів наразі перебувають на технічному обслуговуванні, пише агентство.
"Я думаю, що повне припинення постачання російського газу - це реальна можливість... і ми повинні підготуватися до цього сценарію", - сказав міністр у кулуарах конференції з бізнесу та економіки на півдні Франції.
"Було б безвідповідально ігнорувати цей сценарій", - сказав він.
Раніше на конференції він назвав таке відключення російського газу "найбільш ймовірним сценарієм", повідомляє Reuters.
Ле Мер сказав, що першою лінією оборони країни в цьому контексті є скорочення споживання енергії домогосподарствами та підприємствами, а потім будівництво нової інфраструктури, наприклад, плавучого заводу, куди зможе надходити скраплений природний газ, що постачається з-за кордону.
У більш радикальному плані уряд також розглядає кожну компанію окремо, щоб визначити, які з них можуть бути змушені знизити виробництво для економії енергії у разі потреби, сказав Ле Мер.
Нагадаємо
У квітні Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція не потребує російського газу.