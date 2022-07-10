Франция готовится к полному прекращению поставок российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Французское правительство готовится к полному прекращению поставок российского газа, которое оно рассматривает как наиболее вероятный сценарий, заявил в воскресенье министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, пишет УНН со ссылкой Reuters.
Детали
Отмечается, что, поскольку около 17% поставок газа в страну осуществляется из россии, Франция менее зависима от российского газа, чем некоторые ее европейские соседи, но правительство готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств.
Отключение газа сейчас особенно проблематично, так как атомная энергетика Франции будет с трудом справляться с этой проблемой, поскольку многие реакторы в настоящее время находятся на техническом обслуживании, пишет агентство.
"Я думаю, что полное прекращение поставок российского газа - это реальная возможность... и мы должны подготовиться к этому сценарию", - сказал министр в кулуарах конференции по бизнесу и экономике на юге Франции.
"Было бы совершенно безответственно игнорировать этот сценарий", - сказал он.
Ранее на конференции он назвал такое отключение российского газа "наиболее вероятным сценарием", сообщает Reuters.
Ле Мэр сказал, что первой линией обороны страны в этом контексте является сокращение потребления энергии домохозяйствами и предприятиями, а затем строительство новой инфраструктуры, например, плавучего завода, куда сможет поступать сжиженный природный газ, поставляемый из-за рубежа.
В более радикальном плане правительство также рассматривает каждую компанию в отдельности, чтобы определить, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии в случае необходимости, сказал Ле Мэр.
Напомним
В апреле Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе.