Франция призвала Украину снять блокаду по всей линии разграничения

"Франция очень обеспокоена решением украинского правительства от 15 марта ввести временную блокаду перевозки товаров на восток страны... Мы призываем украинскую власть продолжать усилия с целью снятия блокады железнодорожных путей, ведущих к линии разграничения", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что Франция обеспокоена последними событиями в восточной части Украины.

"Напряженность усиливается в связи с недавним решением российских властей признать официальные документы выданные так называемой властью в восточной части Украины, и также незаконным отчуждением украинских предприятий. Франция призывает российскую и украинскую власть сосредоточить усилия на выполнении Минских соглашений", - добавили в МИД Франции.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по противодействию гибридным угрозам нацбезопасности Украины.

Как сообщал УНН, Секретарь СНБО А.Турчинов заявил, что 15 марта до 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути к линии разграничения.