Франція закликала Україну зняти блокаду по всій лінії розмежування

ukru
27 березня, 18:53 • 87203 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 111266 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 120351 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 128681 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 181254 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 124214 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 111735 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134686 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121584 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123567 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7 м/с
85 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

На столичному Печерську вибухнув трансформатор: частина району без світла

27 березня, 19:57 • 20756 перегляди
На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

На саміті в Парижі схвалили виділення 17 млрд євро на допомогу Україні - ЗМІ

27 березня, 20:15 • 35001 перегляди
У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе

27 березня, 20:36 • 26613 перегляди
КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

КМВА скасувала проведення конкурсу на управителів багатоквартирних будинків - Ткаченко

27 березня, 21:36 • 32180 перегляди
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

02:31 • 24799 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 87239 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 132484 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 181281 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 202616 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 213663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 87610 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 117546 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 143496 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 133086 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 163572 перегляди
Актуальне
Франція закликала Україну зняти блокаду по всій лінії розмежування

Франція закликала Україну зняти блокаду по всій лінії розмежування

Київ • УНН

 • 12245 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Франції закликало українську владу зняти блокаду залізничних шляхів, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО. Відповідна заява опублікована на сайті МЗС Франції, передає УНН

"Франція дуже стурбована рішенням українського уряду від 15 березня запровадити тимчасову блокаду перевезення товарів на схід країни...Ми закликаємо українську владу продовжувати зусилля з метою зняття блокади залізничних шляхів, що ведуть до лінії розмежування" - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що Франція стурбована останніми подіями в східній частині України.

"Напруженість посилюється в зв'язку з недавнім рішенням російської влади визнати офіційні документи видані так званою владою в східній частині України, та також незаконним відучженням українських підприємств. Франція закликає російську і українську владу зосередити зусилля на виконанні Мінських угод", - додали в МЗС Франції.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо невідкладних заходів із протидії гібридним загрозам нацбезпеці України.

Як повідомляв УНН, Секретар РНБО О.Турчинова заявив, що 15 березня до 13:00 будуть перекриті всі авто- і залізничні шляхи до лінії розмежування.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.21
Bitcoin
$86,321.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,113.52
Ethereum
$1,935.82