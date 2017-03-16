Франція закликала Україну зняти блокаду по всій лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Франції закликало українську владу зняти блокаду залізничних шляхів, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО. Відповідна заява опублікована на сайті МЗС Франції, передає УНН.
"Франція дуже стурбована рішенням українського уряду від 15 березня запровадити тимчасову блокаду перевезення товарів на схід країни...Ми закликаємо українську владу продовжувати зусилля з метою зняття блокади залізничних шляхів, що ведуть до лінії розмежування" - йдеться у повідомленні.
Також у відомстві наголосили, що Франція стурбована останніми подіями в східній частині України.
"Напруженість посилюється в зв'язку з недавнім рішенням російської влади визнати офіційні документи видані так званою владою в східній частині України, та також незаконним відучженням українських підприємств. Франція закликає російську і українську владу зосередити зусилля на виконанні Мінських угод", - додали в МЗС Франції.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо невідкладних заходів із протидії гібридним загрозам нацбезпеці України.
Як повідомляв УНН, Секретар РНБО О.Турчинова заявив, що 15 березня до 13:00 будуть перекриті всі авто- і залізничні шляхи до лінії розмежування.