Фотовыставку, посвященную неизлечимо больным детям, представили на Кировоградщине

Почти на двадцати фотографиях можно было увидеть будни неизлечимо больных детей Кировоградщины. Среди них только одна девочка, поборола страшный недуг, остальные - до сих пор больны.

Заметим, что Кировоградская область насчитывает 88 паллиативных детей, а больше всего - в Добровеличковском и Александрийском районах - 18 и 6 соответственно.