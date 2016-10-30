Фотовыставку, посвященную неизлечимо больным детям, представили на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Александрийской РГА состоялась фотовыставка портретов пациентов гематологического отделения Кировоградской областной детской больницы под названием - "Взрослые глаза на детском лице", передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Александрийской РГА.
Почти на двадцати фотографиях можно было увидеть будни неизлечимо больных детей Кировоградщины. Среди них только одна девочка, поборола страшный недуг, остальные - до сих пор больны.
Заметим, что Кировоградская область насчитывает 88 паллиативных детей, а больше всего - в Добровеличковском и Александрийском районах - 18 и 6 соответственно.