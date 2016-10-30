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15 марта, 19:03 • 115978 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169110 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139487 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131825 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113603 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105919 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101771 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Фотовыставку, посвященную неизлечимо больным детям, представили на Кировоградщине

Фотовыставку, посвященную неизлечимо больным детям, представили на Кировоградщине

Киев • УНН

 • 7609 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Александрийской РГА состоялась фотовыставка портретов пациентов гематологического отделения Кировоградской областной детской больницы под названием - "Взрослые глаза на детском лице", передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Александрийской РГА.

Почти на двадцати фотографиях можно было увидеть будни неизлечимо больных детей Кировоградщины. Среди них только одна девочка, поборола страшный недуг, остальные - до сих пор больны.

Заметим, что Кировоградская область насчитывает 88 паллиативных детей, а больше всего - в Добровеличковском и Александрийском районах - 18 и 6 соответственно.

Украинские Национальные Новости

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