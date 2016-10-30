Фотовиставку, присвячену невиліковно хворим дітям, презентували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Олександрійській РДА відбулась фотовиставка портретів пацієнтів гематологічного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні під назвою — “Дорослі очі на дитячому обличчі”, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу Олесандрійської РДА.
На майже двадцяти світлинах можна було побачити будні невиліковно хворих дітей Кіровоградщини. Серед них лише одна дівчинка, що поборола страшний недуг, решта ж — й досі хворі.
Зауважимо, що Кіровоградська область налічується 88 паліативних діток, а найбільше — в Добровеличківському та Олександрійському районах — 18 та 6 відповідно.