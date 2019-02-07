Форвард Зозуля может перейти в клуб испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Один из лучших бомбардиров испанской Сегунды Роман Зозуля претендует на попадание в клуб элитного чемпионата Испании по футболу, сообщает УНН со ссылкой на elgoldigital.
В услугах нападающего "Альбасете" выразил заинтересованность ФК "Хетафе". Клуб Примеры подписал нынешних важных игроков своего состава (Джене, Анхеля Родригеса) в качестве свободных агентов, и таким же путем желает пойти и в направлении приобретения Зозули.
Соглашение украинца с "Альбасете" заканчивается летом, поэтому он уже имеет право проводить переговоры с другими клубами.
Примечательно, что в случае выхода нынешней команды украинца в Примеру, его соглашение автоматически продлевается на год.
Сейчас "Хетафе" ведет борьбу за попадание в еврокубки - 5 место и 32 добытые очки.
Добавим, что Зозуля имеет 7 голов в 20 матчах нынешней кампании за "Альбасете".