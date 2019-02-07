Форвард Зозуля може перейти до клубу іспанської Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Один із кращих бомбардирів іспанської Сегунди Роман Зозуля претендує на потрапляння до клубу елітного чемпіонату Іспанії з футболу, повідомляє УНН з посиланням на elgoldigital.
У послугах нападника "Альбасете" виразив зацікавленість ФК "Хетафе". Клуб Прімери підписав нинішніх важливих гравців свого складу (Джене, Анхеля Родрігеза) у якості вільних агентів, і таким же шляхом бажає піти і в напрямку придбання Зозулі.
Угода українця з "Альбасете" закінчується влітку, тому він вже має право проводити переговори із іншими клубами.
Примітно, що у випадку виходу нинішньої команди українця в Прімеру, його угода автоматично продовжиться на рік.
Наразі "Хетафе" веде боротьбу за потрапляння в єврокубки – 5 місце і 32 здобуті очки.
Додамо, що Зозуля має 7 голів в 20 матчах нинішньої кампанії за "Альбасете".