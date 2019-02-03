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Футболіст Зозуля оформив дубль в іспанській Сегунді

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Екс-футболіст збірної України Роман Зозуля провів успішний поєдинок в іспанській Сегунді, передає УНН.

У виїзній зустрічі із "Кордобою" команді Зозулі ("Альбасете") довелося довгий час бути позаду у рахунку. Проте на 65 і 71 хвилинах українець продемонстрував бомбардирські здібності. У двох випадках українець реалізував удари головою.

Остаточний результат матчу 3:1 на користь "Альбасете".

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У даному сезоні 28-річний українець провів 20 матчів у складі іспанського клубу, в яких забив 7 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.

Додамо, "Альбасете" займає в турнірній таблиці Сегунди четверте місце, набравши 42 очка. Відставання від лідера "Гранади" становить всього два очки.

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