Дубль Мессі врятував "Барселону" від поразки у зустрічі Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Каталонська "Барселона" в матчі 22-го туру іспанської Прімери на "Камп Ноу" зіграла внічию з "Валенсією", передає кореспондент УНН.
"Кажани" захопили ініціативу на полі після двох голів на 24 і 32 хвилинах. Спочатку відзначився Кевін Гамейро, який вийшов на оперативний простір із-за спин оборонних редутів "синьо-гранатових" та переграв кіпера. Далі арбітр помітив порушення правил у зоні "блаугранос". Пенальті забив Дані Парехо.
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Проте до перерви рефері призначив 11-метровий і в інші ворота. Лідер господарів Ліонель Мессі реалізував покарання. На 64 хвилині Мессі вдався обвідний удар з лівої ноги. Як наслідок нічия 2:2.
Примітно, що у каталонців закінчилася переможна серія в чемпіонаті із 9-ти поєдинків.
Додамо, "Барселона" після 22 турів з 50 очками очолює турнірну таблицю Прімери, випереджаючи "Атлетіко", який відстає на 6 очок. "Кажани" розташовуються на сьомій позиції в турнірній таблиці.