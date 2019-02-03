Дубль Месси спас "Барселону" от поражения во встрече Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Каталонская "Барселона" в матче 22-го тура испанской Примеры на "Камп Ноу" сыграла вничью с "Валенсией", передает корреспондент УНН.
"Летучие мыши" захватили инициативу на поле после двух голов в 24 и 32 минутах. Сначала отличился Гамейро, который вышел на оперативный простор из-за спин оборонных редутов "сине-гранатовых" и переиграл голкипера. Далее арбитр заметил нарушение правил в зоне "блаугранос". Пенальти забил Парехо.
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Однако до перерыва рефери назначил 11-метровый и в другие ворота. Лидер хозяев Лионель Месси реализовал наказания. На 64 минуте Месси удался обводящий удар с левой ноги. В результате ничья 2:2.
Примечательно, что у каталонцев закончилась победная серия в чемпионате из 9-ти поединков.
Добавим, "Барселона" после 22 туров с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая "Атлетико", который отстает на 6 очков. "Летучие мыши" располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.