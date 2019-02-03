Футболист Зозуля оформил дубль в испанской Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Экс-футболист сборной Украины Роман Зозуля провел успешный поединок в испанской Сегунде, передает УНН.
В выездной встрече с "Кордобой" команде Зозули ("Альбасете") пришлось долгое время быть позади в счете. Однако на 65 и 71 минутах украинец продемонстрировал бомбардирские способности. В двух случаях украинец реализовал удары головой.
Окончательный результат матча 3:1 в пользу "Альбасете".
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В данном сезоне 28-летний украинец провел 20 матчей в составе испанского клуба, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Добавим, "Альбасете" занимает в турнирной таблице Сегунды четвертое место, набрав 42 очка. Отставание от лидера "Гранады" составляет всего два очка.