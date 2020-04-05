Форвард Яремчук попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59686 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 69574 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 83153 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 81611 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102939 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85047 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102537 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105820 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130893 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Форвард Яремчук попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

Форвард Яремчук попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинский легионер чемпионата Бельгии по футболу Роман Яремчук попал в число наиболее дорогих спортсменов первенства, передает УНН со ссылкой на немецкий портал "Transfermarkt.de".

По обновленным данным Яремчук занял 7-ю строчку. Его стоимость составляет 12 млн. евро. Лидером оказался партнер Яремчука по “Гента” 20-летний полузащитник Джонатан Дэвид — 25 млн.

Второе-третье места занимают представители клуба “Брюгге” — сенегальский полузащитник Крепин Дьятта (21 млн.) и нигерийский форвард Деннис Эммануэль Бонавентура (17).

Заметим, что среди украинцев Эдуард Соболь занял 65-ю строчку в данной генерации (4 млн.), а Роман Безус 78-е (3).

Украинские Национальные Новости

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