Форвард Яремчук попал в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Украинский легионер чемпионата Бельгии по футболу Роман Яремчук попал в число наиболее дорогих спортсменов первенства, передает УНН со ссылкой на немецкий портал "Transfermarkt.de".
По обновленным данным Яремчук занял 7-ю строчку. Его стоимость составляет 12 млн. евро. Лидером оказался партнер Яремчука по “Гента” 20-летний полузащитник Джонатан Дэвид — 25 млн.
Второе-третье места занимают представители клуба “Брюгге” — сенегальский полузащитник Крепин Дьятта (21 млн.) и нигерийский форвард Деннис Эммануэль Бонавентура (17).
Заметим, что среди украинцев Эдуард Соболь занял 65-ю строчку в данной генерации (4 млн.), а Роман Безус 78-е (3).