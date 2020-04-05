Форвард Яремчук потрапив до топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії

За оновленими даними Яремчук обійняв 7-му сходинку. Його вартість складає 12 млн. євро. Лідером виявився партнер Яремчука по “Генту” 20-річний півзахисник Джонатан Девід — 25 млн.

Друге-третє місця посідають представники клубу “Брюгге” — сенегальський хавбек Крепін Дьятта (21 млн.) та нігерійський форвард Денніс Еммануель Бонавентура (17).

Зауважимо, що серед українців Едуард Соболь посів 65-й рядок в даній генерації (4 млн.), а Роман Безус 78-ме (3).