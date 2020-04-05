Форвард Яремчук потрапив до топ-10 найдорожчих гравців чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Український легіонер чемпіонату Бельгії з футболу Роман Яремчук потрапив до числа найбільш дорогих спортсменів першості, передає УНН з посиланням на німецький портал "Transfermarkt.de".
За оновленими даними Яремчук обійняв 7-му сходинку. Його вартість складає 12 млн. євро. Лідером виявився партнер Яремчука по “Генту” 20-річний півзахисник Джонатан Девід — 25 млн.
Друге-третє місця посідають представники клубу “Брюгге” — сенегальський хавбек Крепін Дьятта (21 млн.) та нігерійський форвард Денніс Еммануель Бонавентура (17).
Зауважимо, що серед українців Едуард Соболь посів 65-й рядок в даній генерації (4 млн.), а Роман Безус 78-ме (3).