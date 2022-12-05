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Формируют агитационную сеть: политолог рассказал, как нардепы используют гуманитарную помощь в собственных интересах

Формируют агитационную сеть: политолог рассказал, как нардепы используют гуманитарную помощь в собственных интересах

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Некоторые народные депутаты используют гуманитарную помощь и публичное волонтерство, чтобы сформировать агитационную сеть под следующие выборы. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Детали

Политолог отметил, что уже сейчас выстраивается инфраструктура следующих выборов и некоторые народные избранники используют волонтерство для собственного пиара.

Цитата

“Дело в том, что много гуманитарки передается под органы государственной власти и администрации имеют своих уполномоченных, распределяющих эти пакеты гуманитарки под карманных своих либо депутатов, либо фонды. Так это, в основном, такие межгосударственные поставки, я думаю. А депутаты через эти благотворительные фонды и гуманитарку уже формируют своего рода агитационную сеть под следующие выборы. Это полифункциональная сеть. Она с одной стороны является пиаром, а с другой – формирует пропагандивную сеть”, – отметил Цыбулько.

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Напомним

Одним из нардепов, который ежедневно делает публикации о своем волонтерстве является Антон Яценко. В то же время, можно заметить, что сам нардеп редко появляется на фото с передачей помощи, а посты написаны в неприсущей ему манере.

Директор мониторинговой организации Charity Tuner Екатерина Жук отметила, что к волонтерской деятельности Яценко возникают вопросы, ведь непонятно, как финансируется и откуда берется гуманитарная помощь, которую раздает нардеп.

Вместе с тем, аналитики движения "Честно" неоднократно замечали так называемое "гречкосейство" со стороны Яценко: он накануне выборов раздавал людям продукты в пакетах со своим именем, пиарился на стройках в Умани, которые проводились за государственные средства, устраивал концерты и т.п.

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