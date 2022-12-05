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Формують агітаційну мережу: політолог розповів, як нардепи використовують гуманітарну допомогу у власних інтересах

Формують агітаційну мережу: політолог розповів, як нардепи використовують гуманітарну допомогу у власних інтересах

Київ • УНН

 • 1018638 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Деякі народні депутати використовують гуманітарну допомогу та публічне волонтерство, аби сформувати агітаційну мережу під наступні вибори. Про це у коментарі УНН розповів політолог Володимир Цибулько.

Деталі

Політолог зазначив, що вже зараз вибудовується інфраструктура наступних виборів і деякі народні обранці використовують волонтерство задля власного піару.

Цитата

“Справа в тому, що багато гуманітарки передається під органи державної влади і адміністрації мають своїх уповноважених, які розподіляють ці пакети гуманітарки під кишенькових своїх або депутатів, або фонди. То це, в основному, такі міждержавні поставки, я думаю. А депутати через ці благодійні фонди і гуманітарку вже формують свого роду агітаційну мережу під наступні вибори. Це поліфункціональна мережа. Вона з одного боку є піаром, а з іншого - формує пропагандивну мережу”, - зазначив Цибулько.

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Нагадаємо

Одним із нардепів, який чи не щодня робить публікації про своє волонтерство є Антон Яценко. Водночас, можна помітити, що сам нардеп рідко з‘являється на фото з передачею допомоги, а пости написані у непритаманних йому манері.

Директорка моніторингової організації Charity Tuner Катерина Жук зазначила, що до волонтерської діяльності Яценка виникають питання, адже незрозуміло, яким чином фінансується та звідки береться гуманітарна допомога, яку роздає нардеп.

Разом з тим, аналітики руху "Чесно" неодноразово помічали так зване "гречкосійство" з боку Яценка: він напередодні виборів роздавав людям продукти у пакетах зі своїм іменем, піарився на будівництвах в Умані, які проводилися за державні кошти, влаштовував концерти тощо.

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