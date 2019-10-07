Формула Штайнмайера мира не касается – Кулеба

"Формула Штайнмайера к миру не имеет никакого отношения в том плане, что прямо мы его подписали и что-то изменилось. Формула Штайнмайера касается не прекращение обстрелов, а законодательства, которое должно быть принято для того, чтобы решить проблему оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - сказал Кулеба.

Он заявил, что понимает, что стратегические цели России в отношении Украины остаются неизменными.

"Сейчас мы сосредоточились только на вопросе Донбасса для того, чтобы хоть там установить мир. Но каждая смерть, каждое ранения украинского военного - это один маленький акт российской агрессии против Украины. И это воспринимается именно так. Поэтому параллельно существует переговорный процесс, направленный на то, чтобы остановить эти смерти и обеспечить безопасность для мирного населения. Но это процесс, который все еще продолжается, и результат еще только в перспективе", - добавил вице-премьер.

Напомним, 1 октября украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартина Сайдика, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции. 6 октября несколько тысяч человек собрались на Майдане Независимости в Киеве на вече, которое созвали активисты из "Движения сопротивления", протестующих против подписания Украиной формулы Штайнмайера в рамках Минских соглашений.