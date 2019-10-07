Формула Штайнмайєра миру не стосується — Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Формула Штайнмайєра не стосується миру. Вона стосується законодавства, яке має бути ухвалене для того, щоб розв'язати проблему окупації окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це заявив журналістам у понеділок віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Формула Штайнмайєра до миру не має жодного стосунку в тому плані, що прямо ми її підписали і щось змінилося. Формула Штайнмайєра стосується не припинення обстрілів, а законодавства, яке має бути ухвалене для того, щоб вирішити проблему окупації окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказав Кулеба.
Він заявив, що розуміє, що стратегічні цілі Росії щодо України залишаються незмінними.
"Зараз ми зосередилися лише на питанні Донбасу для того, щоб хоч там встановити мир. Але кожна загибель, кожне поранення українського військового — це один маленький акт російської агресії проти України. І це сприймається саме так. Тому паралельно існує переговорний процес, спрямований на те, щоб зупинити ці смерті та створити безпеку для мирного населення. Але це процес, який все ще триває, і результат ще є лише в перспективі", - додав віце-прем'єр.
Нагадаємо, 1 жовтня українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили рух опору капітуляції. 6 жовтня декілька тисяч людей зібралися на Майдані Незалежності у Києві на віче, яке скликали активісти з "Руху опору", що протестують проти підписання Україною формули Штайнмайєра у рамках Мінських угод.