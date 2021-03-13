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Ford отзовет около 3 миллионов авто из-за проблем с подушками безопасности

Ford отзовет около 3 миллионов авто из-за проблем с подушками безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Компания Ford Motor отзовет почти 3 миллиона авто в Северной Америке с потенциально неисправными подушками безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания Ford Motor начнет сообщать владельцев с 1 апреля о отзыве 2,9 миллиона автомобилей в Северной Америке с потенциально неисправными подушками безопасности.

Второй по величине американский автопроизводитель заявил в январе, что будет выполнять требование Национальной администрации безопасности дорожного движения и что отзыв будет стоить 610 млн долларов.

Дефект, который в редких случаях приводит к тому, что роздувачи воздушных подушек разрываются и направляют потенциально смертоносные металлические осколки, вызвали самый крупный отзыв автомобилей в истории США.

Напомним

Honda Motor Co. и Toyota Motor Corp. сообщили, что в целом отзывают более 6 млн авто за технических неисправностей, которые могли привести к некорректной работе подушек безопасности.

Ford и Google будут создавать автомобили с облачными вычислениями и другими технологическими услугами.

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