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Honda і Toyota відкличуть шість млн автівок через проблеми з подушками безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Honda Motor Co. і Toyota Motor Corp. повідомили, що загалом відкликають понад 6 мільйонів авто через технічні несправності, які могли призвести до некоректної роботи подушок безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Honda і Toyota відкличуть шість млн автівок через проблеми з подушками безпеки

Honda відкличе з Північної Америки 2,7 мільйонів своїх старих автомобілів через можливий дефект у системі надування подушок безпеки. Йдеться про автівки, що випускалися з 1996 по 2003 рік. Відкличуть, зокрема, 2,4 мільйони транспортних засобів у США та 300 тисяч — у Канаді; щодо інших країн інформації поки що немає.

Toyota повідомила про відкликання 3,4 мільйонів авто моделей, які випускалися з 2011 по 2019 рік. Причиною компанія називала збій в електроніці, через який подушки безпеки могли не надуватися під час аварій.

Нагадаємо, Hyundai та Kia відкликають понад 600 тис. автомобілів через дефекти.

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