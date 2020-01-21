Honda і Toyota відкличуть шість млн автівок через проблеми з подушками безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Honda Motor Co. і Toyota Motor Corp. повідомили, що загалом відкликають понад 6 мільйонів авто через технічні несправності, які могли призвести до некоректної роботи подушок безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Honda відкличе з Північної Америки 2,7 мільйонів своїх старих автомобілів через можливий дефект у системі надування подушок безпеки. Йдеться про автівки, що випускалися з 1996 по 2003 рік. Відкличуть, зокрема, 2,4 мільйони транспортних засобів у США та 300 тисяч — у Канаді; щодо інших країн інформації поки що немає.
Toyota повідомила про відкликання 3,4 мільйонів авто моделей, які випускалися з 2011 по 2019 рік. Причиною компанія називала збій в електроніці, через який подушки безпеки могли не надуватися під час аварій.
Нагадаємо, Hyundai та Kia відкликають понад 600 тис. автомобілів через дефекти.