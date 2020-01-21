Honda и Toyota отзовут шесть миллионов автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Honda отзовет из Северной Америки 2700000 своих старых автомобилей из-за возможного дефекта в системе надувания подушек безопасности. Речь идет о машинах, выпускавшихся с 1996 по 2003 год. Отзовут, в частности, 2,4 миллиона транспортных средств в США и 300 000 - в Канаде; относительно других стран информации пока нет.

Toyota сообщила об отзыве 3400000 авто моделей, которые выпускались с 2011 по 2019 год. Причиной компания называла сбой в электронике, через который подушки безопасности могли не надуваться во время аварий.

Напомним, Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей из-за дефектов.