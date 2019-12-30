Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей из-за дефектов

Согласно данным министерства, отзыву для бесплатного устранения неполадок подлежат шесть моделей. Это, в частности, минивэн Hyundai Grand Starex, небольшой грузовик Porter 2 и микроавтобус Solati, которые имеют проблемы с нестабильной работой двигателя, а также паркетный внедорожник Kia Sorento, у которого обнаружены сбои в системе предотвращения лобовых столкновений.

Напомним, Volkswagen выплатит компенсацию правительству Австрии из-за полицейских авто.