Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей из-за дефектов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и Kia Motors отзывают 640 тыс. автомобилей из-за различных дефектов. Об этом сообщило в понедельник национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта, передает УНН.
Согласно данным министерства, отзыву для бесплатного устранения неполадок подлежат шесть моделей. Это, в частности, минивэн Hyundai Grand Starex, небольшой грузовик Porter 2 и микроавтобус Solati, которые имеют проблемы с нестабильной работой двигателя, а также паркетный внедорожник Kia Sorento, у которого обнаружены сбои в системе предотвращения лобовых столкновений.
Напомним, Volkswagen выплатит компенсацию правительству Австрии из-за полицейских авто.