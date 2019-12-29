Volkswagen виплатить компенсацію уряду Австрії через поліцейські авто

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Уряд Австрії отримає компенсацію за придбані раніше автомобілі німецького автомобільного концерну Volkswagen (VW) з дизельними двигунами. Йдеться про 2100 автомобілів VW, які раніше були закуплені міністерством внутрішніх справ Австрії. На цих автомобілях, як і на багатьох інших дизельних автівках німецького концерну, було встановлене програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати даними щодо шкідливих викидів у атмосферу. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.