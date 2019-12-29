Volkswagen выплатит компенсацию правительству Австрии из-за полицейских авто

О договоренности между МВД Австрии и VW обе стороны заявили в субботу, 28 декабря. Сумма возмещения не разглашается по условиям сделки. Впрочем, агентство новостей dpa со ссылкой на собственные источники сообщила, что речь может идти о сумме, которая существенно меньше 2,6 миллиона евро — именно такой компенсации требовало правительство Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bloomberg: в США предъявили обвинения экс-главе Volkswagen

Представитель Volkswagen отметил, что соглашение не может рассматриваться как прецедент в других аналогичных делах, поскольку соглашение с австрийским правительством заключил не автоконцерн, а официальный импортер — компания Porsche Austria.

Напомним, “дизельный скандал” вокруг концерна Volkswagen вспыхнул в сентябре 2015 года. Выяснилось, что во время тестов программное обеспечение на автомобилях VW скрывает реальные объемы выбросов вредных газов в атмосферу. Впоследствии в манипуляциях данными заподозрили и других автопроизводителей. По состоянию на декабрь 2019 года “дизельный скандал” уже обошелся Volkswagen в около 28 млрд евро.

Напомним, Volkswagen отзовет более 33 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с дренажным клапаном.