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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Bloomberg: у США пред'явили звинувачення екс-главі Volkswagen

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Екс-керівнику компанії Volkswagen Мартіну Вінтеркорну пред’явлені звинувачення у федеральному окружному суді у штаті Мічиган в змові і шахрайстві у рамках розслідування “дизельного скандалу”. Про це повідомило в четвер інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на документи суду, передає УНН.

Bloomberg: у США пред'явили звинувачення екс-главі Volkswagen

Німецький автоконцерн виявився в центрі скандалу після виявлення у їхніх автомобілях програмного забезпечення, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах машин з дизельними двигунами. В результаті такі транспортні засоби відповідали прийнятим в США екологічним нормам лише на папері. Насправді ж вони значно перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря.

Як повідомляв УНН, керівництво Німеччини має намір найближчим часом звернутися до американського лідера Дональда Трампа з проханням звільнити німецький бізнес від участі в нових санкціях щодо Російської Федерації.

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