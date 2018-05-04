Bloomberg: у США пред'явили звинувачення екс-главі Volkswagen
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Екс-керівнику компанії Volkswagen Мартіну Вінтеркорну пред’явлені звинувачення у федеральному окружному суді у штаті Мічиган в змові і шахрайстві у рамках розслідування “дизельного скандалу”. Про це повідомило в четвер інформаційне агентство Bloomberg з посиланням на документи суду, передає УНН.
Німецький автоконцерн виявився в центрі скандалу після виявлення у їхніх автомобілях програмного забезпечення, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах машин з дизельними двигунами. В результаті такі транспортні засоби відповідали прийнятим в США екологічним нормам лише на папері. Насправді ж вони значно перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря.
Як повідомляв УНН, керівництво Німеччини має намір найближчим часом звернутися до американського лідера Дональда Трампа з проханням звільнити німецький бізнес від участі в нових санкціях щодо Російської Федерації.