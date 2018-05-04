Bloomberg: в США предъявили обвинения экс-главе Volkswagen

Немецкий автоконцерн оказался в центре скандала после обнаружения в их автомобилях программного обеспечения, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства соответствовали принятым в США экологическим нормам только на бумаге. На самом деле они значительно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Как сообщал УНН, руководство Германии намерено в ближайшее время обратиться к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых санкциях в отношении Российской Федерации.