Volkswagen відкличе понад 33 тис. автомобілів у Китаї через проблеми з дренажним клапаном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Німецький автовиробник Volkswagen відкличе з китайського ринку 33 тис. 142 автомобілі через дефект дренажного клапана. Про це повідомляє УНН з посиланням на китайську державну урядову агенцію новин С́іньхуа.
Як стало відомо інформаційному агентству завдяки повідомленню Державного управління з контролю за якістю, перевірки і карантину КНР, заходи торкнуться транспортних засобів моделі Touareg, вироблених в період з грудня 2014 року по листопад 2017 року.
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За словами джерела агентства, дефект дренажного клапана може призвести до зливу води з двигуна автомобіля і виникнення аварійної ситуації.
Відгук транспортних засобів розпочнеться 30 квітня.
Нагадаємо, китайські і міжнародні автовиробники відкликали за 2017 рік у КНР рекордні 20 млн автомобілів через виявлені функціональних несправностей і інших проблем з якістю - на 76,8% більше, ніж роком раніше.