Volkswagen отзовет более 33 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с дренажным клапаном
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Немецкий автопроизводитель Volkswagen отзовет с китайского рынка 33 тыс. 142 автомобиля из-за дефекта дренажного клапана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на китайскую государственное правительственное агентство новостей Синьхуа.
Как стало известно информационному агентству благодаря сообщению Государственного управления по контролю за качеством, проверки и карантина КНР, меры коснутся транспортных средств модели Touareg, произведенных в период с декабря 2014 по ноябрь 2017 года.
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По словам источника агентства, дефект дренажного клапана может привести к сливу воды из двигателя автомобиля и возникновения аварийной ситуации.
Отзыв транспортных средств начнется 30 апреля.
Напомним, китайские и международные автопроизводители отозвали по 2017 в КНР рекордные 20 млн автомобилей из-за выявленных функциональных неисправностей и других проблем с качеством — на 76,8% больше, чем годом ранее.