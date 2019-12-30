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Hyundai та Kia відкликають понад 600 тис. автомобілів через дефекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Південнокорейські автомобілебудівні компанії Hyundai Motor та Kia Motors відкликають 640 тис. автомобілів через різні дефекти. Про це повідомило в понеділок національне міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту, передає УНН.

Згідно даними міністерства, відкликанню для безкоштовного усунення неполадок підлягають шість моделей. Це, зокрема, мінівен Hyundai Grand Starex, невелика вантажівка Porter 2 і мікроавтобус Solati, які мають проблеми з нестабільною роботою двигуна, а також паркетний позашляховик Kia Sorento, у якого виявлені збої в системі запобігання лобових зіткнень.

Нагадаємо, Volkswagen виплатить компенсацію уряду Австрії через поліцейські авто.

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