Hyundai та Kia відкликають понад 600 тис. автомобілів через дефекти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Південнокорейські автомобілебудівні компанії Hyundai Motor та Kia Motors відкликають 640 тис. автомобілів через різні дефекти. Про це повідомило в понеділок національне міністерство державних територій, інфраструктури і транспорту, передає УНН.
Згідно даними міністерства, відкликанню для безкоштовного усунення неполадок підлягають шість моделей. Це, зокрема, мінівен Hyundai Grand Starex, невелика вантажівка Porter 2 і мікроавтобус Solati, які мають проблеми з нестабільною роботою двигуна, а також паркетний позашляховик Kia Sorento, у якого виявлені збої в системі запобігання лобових зіткнень.
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