Ford відкличе близько 3 мільйони авто через проблеми з подушками безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Компанія Ford Motor відкличе майже 3 мільйони авто у Північній Америці з потенційно несправними подушками безпеки. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Компанія Ford Motor почне повідомляти власників 1 квітня про відкликання 2,9 мільйона автомобілів у Північній Америці з потенційно несправними подушками безпеки.
Другий за величиною американський автовиробник заявив у січні, що буде виконувати вимогу Національної адміністрації безпеки дорожнього руху та що відкликання коштуватиме 610 мільйонів доларів.
Дефект, який в рідкісних випадках призводить до того, що роздувачі повітряних подушок розриваються і направляють потенційно смертоносні металеві осколки, спричинили найбільше відкликання автомобілів в історії США.
Нагадаємо
Honda Motor Co. і Toyota Motor Corp. повідомили, що загалом відкликають понад 6 мільйонів авто через технічні несправності, які могли призвести до некоректної роботи подушок безпеки.
Ford і Google будуть створювати автомобілі з хмарними обчисленнями та іншими технологічними послугами.