Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 5206 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52572 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68764 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118278 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110542 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136996 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130068 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

Киев  •  УНН

 • 17641 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Американский финансово-экономический журнал Forbes сформировал рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место в котором досталось Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.

Стоимость Apple эксперты оценили в 205,5 млн долларов. Второе место занял бренд Google - 167,7 млн долларов, а третье место занял Microsoft - 125,3 млн долларов.

Рейтинг топ-10 самых дорогих брендов выглядит следующим образом:
1. Apple - 205,5 млн долл.
2. Google - 167,7 млн долл.
3. Microsoft - 125,3 млн долл.
4. Amazon - 97 млн долл.
5. Facebook - 88,9 млн долл.
6. Coca-Cola - 59,2 млн долл.
7. Samsung - 53,1 млн долл.
8. Disney - 52,2 млн долл.
9. Toyota - 44,6 млн долл.
10. McDonalds - 43,8 млн долл.

Напомним, президент США Дональд Трамп поднялся на 51 пункт и занимает 715 место в рейтинге Forbes самых богатых людей планеты.

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