Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Американский финансово-экономический журнал Forbes сформировал рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место в котором досталось Apple. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Стоимость Apple эксперты оценили в 205,5 млн долларов. Второе место занял бренд Google - 167,7 млн долларов, а третье место занял Microsoft - 125,3 млн долларов.
Рейтинг топ-10 самых дорогих брендов выглядит следующим образом:
1. Apple - 205,5 млн долл.
2. Google - 167,7 млн долл.
3. Microsoft - 125,3 млн долл.
4. Amazon - 97 млн долл.
5. Facebook - 88,9 млн долл.
6. Coca-Cola - 59,2 млн долл.
7. Samsung - 53,1 млн долл.
8. Disney - 52,2 млн долл.
9. Toyota - 44,6 млн долл.
10. McDonalds - 43,8 млн долл.
Напомним, президент США Дональд Трамп поднялся на 51 пункт и занимает 715 место в рейтинге Forbes самых богатых людей планеты.