Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих брендов мира

Стоимость Apple эксперты оценили в 205,5 млн долларов. Второе место занял бренд Google - 167,7 млн долларов, а третье место занял Microsoft - 125,3 млн долларов.

Рейтинг топ-10 самых дорогих брендов выглядит следующим образом:

1. Apple - 205,5 млн долл.

2. Google - 167,7 млн долл.

3. Microsoft - 125,3 млн долл.

4. Amazon - 97 млн долл.

5. Facebook - 88,9 млн долл.

6. Coca-Cola - 59,2 млн долл.

7. Samsung - 53,1 млн долл.

8. Disney - 52,2 млн долл.

9. Toyota - 44,6 млн долл.

10. McDonalds - 43,8 млн долл.

Напомним, президент США Дональд Трамп поднялся на 51 пункт и занимает 715 место в рейтинге Forbes самых богатых людей планеты.