Трамп піднявся на 51 пункт у рейтингу Forbes найбагатших людей планети
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп піднявся на 51 пункт і посідає 715 місце в рейтингу Forbes найбагатших людей планети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
За інформацією журналу Forbes, чиста вартість багатства Трампа в розмірі 3,1 мільярда доларів не змінилася в порівнянні з минулим роком.
"Тим не менш, його активи в нерухомості не впали в ціні, як у багатьох інших мільярдерів, що дозволило йому піднятися на 51 пункт до 715 місця серед 2 153 мільярдерів світу", заявила Луїза Кролл, помічник головного редактора журналу Forbes.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в 2018 році продав нерухомість на суму близько 35 млн доларів. Про це повідомив журнал Forbes, який провів аналіз даних про продажі майна, доступних у відкритих джерелах.
За інформацією видання, більше половини від зазначеної суми було виручено від продажу житлового комплексу в Брукліні. За підрахунками Forbes, компанія Trump Organization, якою володіє президент, отримала близько 20 млн доларів в результаті цієї угоди. Ще близько 5,5 млн вдалося виручити від продажу декількох апартаментів в 64-поверховому хмарочосі в Лас-Вегасі, що належить компанії Трампа, повідомляє видання. На даний момент Трамп, імовірно, володіє житловою нерухомістю на суму близько 437 млн доларів, зазначає Forbes.