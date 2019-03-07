Трамп поднялся на 51 пункт в рейтинге Forbes самых богатых людей планеты

По информации журнала Forbes, чистая стоимость богатства Трампа в размере 3,1 миллиарда долларов не изменилась по сравнению с прошлым годом.

"Тем не менее, его активы в недвижимости не упали в цене, как у многих других миллиардеров, что позволило ему подняться на 51 пункт до 715 места среди 2 153 миллиардеров мира", заявила Луиза Кролл, помощник главного редактора журнала Forbes.

Напомним, президент США Дональд Трамп в 2018 году продал недвижимость на сумму около 35 млн долларов. Об этом сообщил журнал Forbes, который провел анализ данных о продажах имущества, доступных в открытых источниках.

По информации издания, больше половины от указанной суммы было выручено от продажи жилого комплекса в Бруклине. По подсчетам Forbes, компания Trump Organization, которой владеет президент, получила около 20 млн долларов в результате этой сделки. Еще около 5,5 млн удалось выручить от продажи нескольких апартаментов в принадлежащем компании Трампа 64-этажном небоскребе в Лас-Вегасе, сообщает издание. В настоящий момент Трамп, предположительно, владеет жилой недвижимостью на сумму около 437 млн долларов, отмечает Forbes.