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Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу

Forbes опублікував рейтинг найдорожчих брендів світу

Київ • УНН

 • 17652 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Американський фінансово-економічний журнал Forbes сформував рейтинг найдорожчих брендів у світі. Перше місце в якому дісталося Apple. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Вартість Apple експерти оцінили у 205,5 мільйонів доларів. Друге місце зайняв бренд Google –167,7 мільйонів доларів, а третю сходинку посів Microsoft – 125,3 мільйонів доларів.

Загальний рейтинг топ-10 найдорожчих брендів виглядає наступним чином:
1. Apple – 205,5 млн дол.
2. Google – 167,7 млн дол.
3. Microsoft – 125,3 млн дол.
4. Amazon – 97 млн дол.
5. Facebook – 88,9 млн дол.
6. Coca-Cola – 59,2 млн дол.
7. Samsung – 53,1 млн дол.
8. Disney – 52,2 млн дол.
9. Toyota – 44,6 млн дол.
10. McDonalds – 43,8 млн дол.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп піднявся на 51 пункт і посідає 715 місце в рейтингу Forbes найбагатших людей планети.

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