Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Слухи о том, что поп-звезда Тейлор Свифт является долларовой миллиардершей, во вторник подтвердил Forbes. Американская суперзвезда стала одним из новых членов так называемого "Клуба трех запятых", имя которого означает три запятые, когда вы пишете миллиард цифрами, передает УНН.

Детали

Тейлор Свифт с состоянием 1,1 миллиарда долларов присоединилась к рейтингу 2024 года. Это первая музыкантка, которая сделала это исключительно благодаря написанию песен и исполнению - после рекордного первого этапа своего тура Eras.

Контекст

Самым богатым из всех в списке Forbes является Бернар Арно, который занимает первое место второй год подряд. Состояние французского обладателя предметов роскоши оценивают в 233 миллиарда долларов, что на 22 миллиарда больше, чем в 2023 году, благодаря еще одному рекордному году для его конгломерата LVMH, компании, стоящей за такими брендами, как Louis Vuitton, Tiffany & Co. и Sephora.

Он на 38 миллиардов долларов богаче второго в мире Илона Маска, состояние которого оценивается в 195 миллиардов долларов.

Сразу за ним, под номером 3, идет Джефф Безос из Amazon, состояние которого оценивается в 194 миллиарда долларов.

Для нынешнего рейтинга Forbes использовал цены на акции и курсы валют по состоянию на 8 марта 2024 года.

Соединенные Штаты снова являются страной с наибольшим количеством граждан-миллиардеров, с рекордными 813 гражданами.

Китай на втором месте с 473 миллиардерами.

Также стремительно растет Индия. Сейчас в Индии 200 миллиардеров, больше всего за всю историю, с состоянием 954 миллиарда долларов.

Справка

Список миллиардеров мира от Forbes - это рейтинг всех людей на планете, чье состояние составляет 1 миллиард долларов США или более по состоянию на 8 марта 2024 года. Для выявления их состояния Forbes изучает тысячи документов Комиссии по ценным бумагам и биржам и других нормативных документов, судебных документов, наследственных записей и статей новостей.