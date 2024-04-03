Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  105542 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  109670 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  110022 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  105536 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  68977 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  96311 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119670 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117881 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118623 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  193212 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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1 апреля 2024, 09:33  •  193212 просмотра
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28 марта 2024, 13:27  •  465649 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  437045 просмотра

Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Тейлор Свифт официально стала миллиардером с состоянием в 1,1 миллиарда долларов, что делает ее первым музыкантом, который достиг статуса миллиардера исключительно благодаря написанию и исполнению песен.

Новости Мира •   •  2226 просмотра
Forbes официально объявил Тейлор Свифт долларовой миллиардершей

Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты

Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней и большой дальности на своем восточном побережье, о чем сообщили власти Южной Кореи и Японии.

Война •   •  4575 просмотра
Северная Корея сообщила о запуске гиперзвуковой ракеты

Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

Украина и Швейцария координируют подготовку к Глобальному саммиту мира, имея целью привлечь как можно больше стран со всех континентов к работе над планом достижения справедливого мира в Украине.

политика •   •  5507 просмотра
Украина готовит глобальный саммит мира лидеров государств

Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

россия имеет возможность загружать ракеты непосредственно в порту Новороссийска, согласно данным спутниковой съемки, о которых сообщила активистская группа "Крымский ветер".

Война •   •  7165 просмотра
Российские военные заряжают ракеты в порту Новороссийска – "Крымский ветер"

Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

Российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в пригороде Сум вечером 2 апреля, сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  9524 просмотра
Россияне ударили авиабомбой по гражданской инфраструктуре Сум

Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

Россияне обстреляли 11 общин Сумской области 39 раз, что привело к 226 взрывам, используя различные виды оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и удары с вертолетов.

Война •   •  10165 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли 11 громад в приграничной зоне

В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

В Реестр убытков, первый элемент механизма возмещения убытков, причиненных российской агрессией в Украине, уже подано около 200 заявок.

Война •   •  10111 просмотра
В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

Трое российских солдат сдались в Донецкой области после того, как остались без еды и связи после боя под Новомихайловкой.

Война •   •  12761 просмотра
На Донецком направлении пограничники пленили трех оккупантов

"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи

Глава НАТО Йенс Столтенберг предложил 5-летний пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллиардов евро (107 миллиардов долларов), чтобы предоставить НАТО более непосредственную роль в поддержке Киева.

Война •   •  14651 просмотра
"Миссия для Украины": Столтенберг предложил создать фонд в более чем $100 млрд военной помощи

В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет

В Севастополе открылась выставка картин и личных вещей осужденного российского торговца оружием Виктора Бута, которого недавно обменяли на американскую баскетболистку Бритни Гринер после отбытия 10 лет из 25-летнего срока заключения в США.

политика •   •  13493 просмотра
В Севастополе открыли выставку торговца оружием Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет