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ФЛП объяснили, как оформить пособие на ребенка

Киев • УНН

 • 46838 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Решением правительства введена выплата пособия на детей физических лиц-предпринимателей, которые относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены. Такой помощью может воспользоваться около 300 тысяч семей". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу безвозмездной правовой помощи.

ФЛП объяснили, как оформить пособие на ребенка

"Такая помощь на детей до достижения ими 10-летнего возраста назначается и выплачивается физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. Такую помощь на детей могут получать не только граждане Украины, но и иностранцы и лица без гражданства, при условии, что они постоянно проживают в Украине", - сказано в сообщении.

Назначение и выплата этого вида пособия на детей осуществляется органами социальной защиты населения, которые являются структурными подразделениями районных, районных в городе Киеве и Севастополе госадминистраций, а также исполнительных органов местных советов.

Сообщается, что оба родителя одновременно не смогут ее получить. В пункте 6 Порядка выплаты помощи на детей физическим лицам-предпринимателям предусмотрена выплата только одному из родителей (опекуну).

Эта помощь будет выплачиваться в размере прожиточного минимума, установленного для детей соответствующих возрастных групп по состоянию на 1 января 2020 года, а именно:

▪️ для детей до 6 лет - 1779 гривен;
▪️ для детей от 6 до 10 лет - 2218 гривен.

Если ребенок, на которого выплачивается эта помощь, достиг шестилетнего возраста, тогда размер помощи будет пересматриваться. Причем, будет учитываться соответствующий размер прожиточного минимума со следующего месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада приняла изменения по устранению налоговой дискриминации ФЛП.

Для назначения пособия на детей заявитель подает или направляет органу социальной защиты населения заявление соответствующего образца в бумажной или электронной форме, отмечая счет в учреждении уполномоченного банка. К заявлению добавляет необходимые документы/сведения.

Также, оформить выплату можно онлайн: на e-сервисе сайта Министерства социальной политики, где уже есть активная ссылка "Помощь на детей ФЛП".

Заявление вместе со всеми необходимыми документами будет изучаться органом социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня получения этих документов.

"Покрытие расходов на выплату пособия на детей будет осуществляться за счет средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и ее последствиями, которые будут выделены Министерству социальной политики", - добавляется в сообщении.

Напомним, правительство выделило 1,6 млрд грн для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), имеющих детей, на период карантина.

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