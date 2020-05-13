Рада ухвалила зміни щодо усунення податкової дискримінації ФОПів

Законопроект №2166 передбачає удосконалення норм чинного законодавства України щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Так, законопроект передбачає звільнення від ЄСВ осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, за умови взяття їх на облік фізичних осіб – підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно.

"До законопроекту надійшло 29 пропозицій, більша частина була врахована, зокрема, були враховані пропозиції щодо усунення ЄСВ за себе і за фізичну особу - підприємця, якщо вони одночасно перебувають на обліку як самозайняті особи", - наголосив під час розгляду законопроекту член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк.

Додамо, як зазначили у "Слузі народу", законопроектом Верховна Рада звільнила ФОПів пенсійного віку від сплати ЄСВ. "Обов’язок сплати ЄСВ пенсіонерами, які ведуть незалежну професійну діяльність, є дискримінаційним. Адже, за українським законодавством, пенсіонери звільняються від сплати податків. Парламент усунув цю несправедливість", - додали у політсилі.

Нагадаємо, ВРУ у лютому ухвалила за основу законопроект №2166 про внесення змін до ЗУ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників ЄСВ.