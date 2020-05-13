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Рада приняла изменения по устранению налоговой дискриминации ФЛП

Киев • УНН

 • 17491 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ. Соответствующее решение поддержали 321 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

Рада приняла изменения по устранению налоговой дискриминации ФЛП

Законопроект №2166 предусматривает усовершенствование норм действующего законодательства Украины относительно начисления и уплаты единого социального взноса лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Так, законопроект предусматривает освобождение от ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности, при условии постановки их на учет физических лиц - предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно.

"К законопроекту поступило 29 предложений, большая часть была учтена, в частности, были учтены предложения по устранению ЕСВ за себя и за физическое лицо - предпринимателя, если они одновременно находятся на учете как самозанятые лица", - отметил во время рассмотрения законопроекта член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк.

Добавим, как отметили в "Слуге народа", законопроектом Верховная Рада освободила ФЛП пенсионного возраста от уплаты ЕСВ. "Обязанность уплаты ЕСВ пенсионерами, которые ведут независимую профессиональную деятельность, является дискриминационной. Ведь, согласно украинскому законодательству, пенсионеры освобождаются от уплаты налогов. Парламент устранил эту несправедливость", - добавили в политсиле.

Напомним, ВРУ в феврале приняла за основу законопроект №2166 о внесении изменений в ЗУ "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации по кругу плательщиков ЕСВ.

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