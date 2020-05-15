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ФОПам пояснили, як оформити допомогу на дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Рішенням уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичних особів-підприємців, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його відміни. Такою допомогою може скористатися близько 300 тисяч сімей". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Безоплатної правової допомоги.

ФОПам пояснили, як оформити допомогу на дитину

"Така допомога на дітей до досягнення ними 10-річного віку призначається і виплачується фізичним особам-підприємцям, котрі обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку. Таку допомогу на дітей можуть отримувати не лише громадяни України, але й іноземці та особи без громадянства, за умови, що вони постійно проживають в Україні", - сказано у повідомленні.

Призначення і виплата цього виду допомоги на дітей здійснюється органами соціального захисту населення, які є структурними підрозділами районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад.

Повідомляється, що обоє батьків одночасно не зможуть її отримати. У пункті 6 Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям передбачена виплата лише одному з батьків (опікуну).

Ця допомога виплачуватиметься у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, а саме:

▪️ для дітей віком до 6 років – 1779 гривень;
▪️ для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень.

Якщо дитина, на яку виплачується ця допомога, досягла шестирічного віку, тоді розмір допомоги переглядатиметься. Причому, враховуватиметься відповідний розмір прожиткового мінімуму з наступного місяця.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада ухвалила зміни щодо усунення податкової дискримінації ФОПів.

Для призначення допомоги на дітей заявник подає або надсилає органу соціального захисту населення заяву відповідного зразка у паперовій або ж електронній формі, зазначаючи рахунок в установі уповноваженого банку. До заяви додає необхідні документи/відомості.

Також, оформити виплату можна також онлайн: на е-сервісі сайту Міністерства соціальної політики, де уже є активний лінк "Допомога на дітей ФОП".

Заява разом з усіма необхідними документами вивчатиметься органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання цих документів.

"Покриття витрат на виплату допомоги на дітей здійснюватиметься за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками, які будуть виділені Міністерству соціальної політики", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, уряд виділив 1,6 млрд грн для фізичних осіб — підприємців (ФОП), які мають дітей, на період карантину.

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