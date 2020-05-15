ФОПам пояснили, як оформити допомогу на дитину

"Така допомога на дітей до досягнення ними 10-річного віку призначається і виплачується фізичним особам-підприємцям, котрі обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку. Таку допомогу на дітей можуть отримувати не лише громадяни України, але й іноземці та особи без громадянства, за умови, що вони постійно проживають в Україні", - сказано у повідомленні.

Призначення і виплата цього виду допомоги на дітей здійснюється органами соціального захисту населення, які є структурними підрозділами районних, районних у місті Києві та Севастополі держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад.

Повідомляється, що обоє батьків одночасно не зможуть її отримати. У пункті 6 Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям передбачена виплата лише одному з батьків (опікуну).

Ця допомога виплачуватиметься у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, а саме:

▪️ для дітей віком до 6 років – 1779 гривень;

▪️ для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень.

Якщо дитина, на яку виплачується ця допомога, досягла шестирічного віку, тоді розмір допомоги переглядатиметься. Причому, враховуватиметься відповідний розмір прожиткового мінімуму з наступного місяця.

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Для призначення допомоги на дітей заявник подає або надсилає органу соціального захисту населення заяву відповідного зразка у паперовій або ж електронній формі, зазначаючи рахунок в установі уповноваженого банку. До заяви додає необхідні документи/відомості.

Також, оформити виплату можна також онлайн: на е-сервісі сайту Міністерства соціальної політики, де уже є активний лінк "Допомога на дітей ФОП".

Заява разом з усіма необхідними документами вивчатиметься органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання цих документів.

"Покриття витрат на виплату допомоги на дітей здійснюватиметься за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками, які будуть виділені Міністерству соціальної політики", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, уряд виділив 1,6 млрд грн для фізичних осіб — підприємців (ФОП), які мають дітей, на період карантину.