Фонсека "Динамо" сегодня было лучше

“Соперник начал игру гораздо лучше нас. Мы действовали медленно, было очень много пропущенных зон, позволяли оппоненту выходить в контратаки. На самом деле в первые 35 минут киевляне были намного лучше. После пропущенного гола команда отреагировала и имела три голевых момента, однако не получилось забить. Во втором тайме „Динамо“ полностью закрылось и качественно защищалось, а у нас возникли сложности с тем, чтобы в отсутствие свободных зон вскрыть оборону. Должен признать заслуженную победу гостей в матче, где мы не показали своего уровня”, — отметил португалец.

Также наставник рассказал о факторах, которых не хватило его коллективу для положительного результата с “бело-синими”.

“Не удавалось продумывать игру лучше. Не хватило скорости, а в начале атак — не мысли, чтобы выстраивать их по центру, а с помощью флангов. Не было достаточно прессинга и живости с нашей стороны. Чтобы побеждать в таких матчах, мы должны быть более внимательными — такими же, как соперник, и даже больше. Как я уже сказал, „Динамо“ сегодня было лучше”, — подытожил тренер.

Напомним, что гол Шепелева после обрезки Хочолавы помог “динамовцам” выиграть 1:0.