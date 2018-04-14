Фонсека: "Динамо" сьогодні було краще

“Суперник почав гру набагато краще нас. Ми діяли повільно, було дуже багато пропущених зон, дозволяли опоненту виходити в контратаки. Насправді в перші 35 хвилин кияни були набагато краще. Після пропущеного гола команда зреагувала і мала три гольові моменти, однак не вийшло забити. У другому таймі „Динамо“ повністю закрилося і якісно захищалося, а у нас виникли складнощі з тим, щоб під час відсутності вільних зон розкрити оборону. Мушу визнати заслужену перемогу гостей в матчі, де ми не показали свого рівня”, — відзначив португалець.

Також наставник розповів про фактори, яких не вистачило його колективу для позитивного результату із “біло-синіми”.

“Не вдавалося продумувати гру краще. Не вистачило швидкості, а на початку атак — трохи думки, щоб вибудовувати їх не через центр, а за допомогою флангів. Не було достатньо пресингу і жвавості з нашого боку. Щоб перемагати в таких матчах, ми повинні бути більш уважними — такими ж, як суперник, і навіть більше. Як я вже сказав, „Динамо“ сьогодні було краще”, — підсумував тренер.

Нагадаємо, що гол Шепєлєва після обрізки Хочолави допоміг “динамівцям” виграти 1:0.