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Фонда Главнокомандующего ВСУ не существует: Залужный говорит, что не просил журналистов собирать средства на ПРО и ПВО

Фонда Главнокомандующего ВСУ не существует: Залужный говорит, что не просил журналистов собирать средства на ПРО и ПВО

Киев • УНН

 • 486300 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Журналисты Севгиль Мусаева и Михаил Ткач объявили масштабный сбор для Вооруженных сил Украины на противовоздушную и противоракетную оборону. При этом отметили, что средства будут перечислены фонду Главнокомандующего ВСУ Валерия Федоровича Залужного "МЫ ПОБЕДИМ". На эту инициативу журналистов уже отреагировал сам Залужный и заверил, что средств собирать не просил, а фонда Главнокомандующего ВСУ не существует, передает УНН.

Цитата

"О сборе средств на противовоздушную и противоракетную оборону...

Я искренне благодарю за все волонтерские инициативы в поддержку Вооруженных Сил Украины. При этом хочу официально заявить, что я не обращался с просьбой собирать деньги и тем более никогда никого не просил перечислять деньги на конкретный благотворительный фонд. При этом сообщаю, что фонда Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного не существует", - написал Залужный на официальной странице в Facebook.

Детали

Сегодня журналисты заявили, что для улучшения работы украинского ПВО и ПРО необходимы современные радиолокационные системы.

Целью поставили -  собрать 11,5 миллиона гривен. Средства же, как было указано, собирались перечислить фонд Главнокомандующего ВСУ Валерия Федоровича Залужного "МЫ ПОБЕДИМ".

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