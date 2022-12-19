Фонду Головнокомандувача ЗСУ не існує: Залужний каже, що не просив журналістів збирати кошти на ПРО та ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Журналісти Севгіль Мусаєва та Михайло Ткач оголосили масштабний збір для Збройних сил України на протиповітряну та протиракетну оборону. При цьому зазначили, що кошти будуть перераховані фонду Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного "МИ ПЕРЕМОЖЕМО". На цю ініціативу журналістів уже відреагував сам Залужний і запевнив, що коштів збирати не просив, а фонду Головнокомандувача ЗСУ не існує, передає УНН.
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"Щодо збору коштів на протиповітряну та протиракетну оборону...
Я щиро дякую за всі волонтерські ініціативи на підтримку Збройних Сил України. При цьому хочу офіційно заявити, що я не звертався з проханням збирати кошти і тим більше ніколи нікого не просив перераховувати гроші на конкретний благодійний фонд. Принагідно повідомляю, що фонду Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного не існує", - написав Залужний на офіційній сторінці у Facebook.
Деталі
Сьогодні журналісти заявили, що для покращення роботи української ППО та ПРО необхідні сучасні радіолокаційні системи.
За мету поставили - зібрати 11,5 мільйона гривень. Кошти ж, як було вказано, збирались перерахуватифонду Головнокомандувача ЗСУ Валерія Федоровича Залужного "МИ ПЕРЕМОЖЕМО".
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